Суд в России приговорил к четырем годам колонии общего режима украинского политзаключенного Александра Шумкова за участие в «Правом секторе».

Такой приговор вынес во вторник Севский райсуд Брянской области, сообщает «Украинская правда».

Шумкову присудили точно такой срок, о котором просил прокурор.

Адвокат, защищавший политзаключенного, настаивал на оправдательном приговоре.

Шумкова признали виновным в «участии в деятельности экстремистской организации».

Сам украинец свою вину отрицал.

«Если рассматривать настоящее дело, то получается, Верховный суд запретил деятельность «Правого сектора» во всем мире. Поэтому возникает вопрос: а не много на себя берет власть РФ, решая, какие организации законные, а какие незаконные на территории Украины», – заявил Шумков на суде.

Согласно фабуле дела, Шумков состоял в «Правом секторе» с момента его создания в ноябре 2013 года по 23 августа 2017 года и «длительное время» был охранником тогдашнего лидера ПС Дмитрия Яроша.

По мнению российского следствия, последний факт свидетельствует о «значительной роли» Шумкова в организации.

Деятельность движения названа «направленной против интересов Российской Федерации и посягающей на ее территориальную целостность».

Шумков в своих показаниях в суде заявлял, что из охраны Яроша ушел в начале июня 2014, а в ноябре того же года вышел из «Правого сектора» и вступил в украинскую армию. Между тем Верховный суд России запретил деятельность ПС в стране лишь 17 ноября 2014 года.

В числе других эпизодов дела упоминалось участие Шумкова в сентябре 2015 года в гражданской блокаде Крыма. Также ему инкриминировано участие в «ряде акций, направленных на устрашение жителей Херсонской области, митингующих против блокады Крыма и призывающих к восстановлению экономических и политических отношений с Россией».

В России утверждают, что Шумков по собственной инициативе прибыл в Россию, скрываясь от уголовного преследования на родине, и прямо на погранпункте сообщил о членстве в «Правом Секторе».

Основной свидетель обвинения в деле Шумкова – его бывший сослуживец Михаил Алланазаров, дезертировавший и получивший временное убежище в России.

Кроме того, в суде были допрошены два секретных свидетеля. Один из них представился как бывший член Партии регионов и действующий помощник депутата Верховной Рады Украины от «Оппозиционного блока».

Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года.

Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, но законно прошел проверку на границе с РФ 23 августа 2017 года.

Собственные источники в пограничной службе сообщали «Украинской правде», что у них есть информация о том, что 23 августа Шумков якобы на авто, законно пересек российско-украинскую границу.

Мать и друзья украинца не верят в то, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.

Сам Шумков на суде рассказал, что в Украине ему предложили выкурить сигарету с марихуаной. Затянувшись, потерял сознание, а очнулся уже в России.