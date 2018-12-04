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Суд в Тбилиси оставил под арестом шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, которые были 2 декабря задержаны по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Семен Семенченко.

«Суд в Тбилиси оставил украинских граждан и грузинского добровольца под арестом. Доказательств, что подброшенное оружие принадлежит им, не предоставлено. В номерах, где они жили, проводилась уборка, ключи они сдавали на рецепшине. Отпечатков пальцев с них никто не снимал. Пришло много людей, которые хотели подтвердить, что они приглашали ребят в гости. Пока политическая целесообразность торжествует», – отметил он.

По словам Семенченка, он будет с адвокатами требовать скорейшего проведения экспертизы. «Ребят не оставим. Спасибо всем грузинским друзьям, которые поддерживают нас на суде. Решение суда будет обжаловано в апелляции», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 2 декабря в Тбилиси в ходе спецоперации были задержаны 6 граждан Украины и 1 гражданин Грузии, они прибыли в страну 27 ноября, и сейчас выясняются цели их визита. Во время задержания, по сообщению МВД Грузии, были изъяты пистолеты «Берета» и «Макаров», автоматическое ручное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Отметим, советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил на своей странице в Facebook, что нардеп Семен Семенченко якобы находился в Грузии, представляясь заместителем председателя оборонного комитета ВР и используя дипломатический паспорт.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что есть подозрения в связи задержанных украинцев и одного грузинского гражданина из оппозиционной партии «Единое национальное движение», лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили.
ForUm

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