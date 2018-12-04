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Украина готовит иски в международные инстанции за акт агрессии против украинских кораблей, заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с родными украинским моряков, которые находятся в плену Кремля.

«Сегодня же даны поручения Министру юстиции, чтобы мы завершили подготовку подать в суд на Россию за этот акт агрессии для того, чтобы те, кто отдал эти приказы, были привлечены к ответственности», - сказал Президент.

Он отметил, что Российская Федерация «сама попала в эту ловушку своей абсолютной ненавистью к Украине, своей злобой».

Президент добавил, что «в большинстве стран против тех, кто принимал участие в нападении на наших ребят, будут введены санкции». «И те, кто атаковал, и те, кто судил неправедным судом. Это должна быть реакция всего мира. Безнаказанными мы не собираемся никого оставлять», - заявил Президент.

Глава государства также отметил необходимость усиления санкционной политики на действия Российской Федерации и сообщил, что обсуждается пакет «азовских санкций», которые будут касаться физических лиц, участвовавших в агрессии против украинских судов. Также планируются санкции в отношении российских морских портов и российских кораблей.

«Чтобы не было никаких сомнений, что Россия за агрессию заплатит высокую цену. Мы ничего на тормоза не спустим», - отметил Президент и добавил, что «сейчас работает группа юристов, в том числе и иностранных, изучающих возможности привлечения России к ответственности».

При этом Президент подчеркнул, что «за Керченский пролив надо бороться». «Мы ни клочка украинской земли не отдадим», - подчеркнул он.

 Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
ForUm

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