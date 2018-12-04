Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Специалисты СБУ зафиксировали, что кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов. После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации.

Сотрудники СБУ установили, что обнаруженная вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами которые имеют, в частности, российские IP-адреса. По заключению специалистов, замысел спецслужб РФ заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины. Благодаря совместным мероприятиям с Государственной судебной администрацией и Госспецсвязи удалось локализовать негативные акции кибератаки и предупредить ее дальнейшее развитие.

СБУ, как ключевая структура по обеспечению национальной безопасности, продолжает реализовывать комплекс необходимых мер по защите критической информационной структуры государства.