Украинские правоохранители готовят подозрение еще 10 военным РФ, причастным к нападению на корабли Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что во время досудебного расследования фактически за 7 дней собрано 17 томов доказательств совершения Российской Федерацией агрессии по отношению к ВМС Украины.

По ее словам, были допрошены 75 свидетелей (командование ВМС, оперативные дежурные и их помощники, экипажи кораблей «Горловки» и «Балты» и другие военные должностные лица), признаны и допрошены трое пострадавших - родственники раненых военнослужащих, проведен 51 обзор документов и интернет сайтов, проведены два обзора судов («Горловка» и «Балта»), которые вернулись в порт Одессы, получены доказательства радиоперемовин между кораблями Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ по ведению агрессивных действий, нападению на корабли ВМС ВСУ и членов экипажа.

Сарган также сообщила, что получено постановления суда о задержании 8 подозреваемых в атаке военных РФ с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

«В ближайшее время планируется сообщить о подозрении более 10 военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава к генералам», – подчеркнула она.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

27 ноября следователи Службы безопасности Украины в Одесской области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о подозрении 8 военнослужащим пограничной службы ФСБ и вооруженных сил Российской Федерации, совершившим нападение на украинских моряков.