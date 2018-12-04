Сформирован список из полусотни российских адвокатов, которые пожелали присоединиться к делу арестованных у берегов Крыма украинских военных.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Николая Полозова, который координирует защиту украинцев.

«Защищать украинских военнопленных выразили желание более 50 адвокатов, среди них есть крымские, московские, представители адвокатских объединений и отдельные адвокаты. Во вторник привезу список в Киев, где он будет рассмотрен межведомственной группой и будет принято решение», — пояснил Полозов.

Адвокат также отметил, что следственное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) до сих пор не отреагировало на его заявление с просьбой назвать следователя по делу. Из-за этого Полозов не смог попасть к своему подзащитному из числа украинских военных, которые содержатся в московском СИЗО «Лефортово».

Еще трое арестованных, пострадавших при обстреле или задержании украинских кораблей российскими пограничниками, содержатся в медчасти изолятора «Матросская тишина». Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на слова российской коллеги Татьяны Москальковой, заявила, что раненые уже могут самостоятельно передвигаться по палате.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.