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Один из адвокатов задержанных в Тбилиси граждан Украины Георгий Ростомашвили заявил, что его подзащитные не признают своей вины. В генпрокуратуре Грузии «РИА Новости» заявили, что задержанным предъявлены обвинения, передает Грузия онлайн.

«В знак протеста подзащитные не подписали обвинительные листы и написали на них «Слава Украине»,— заявил адвокат журналистам, сказав, что обвиняемые прибыли в Грузию в статусе туристов и не подозревают, «кому выгодно их задержание». Адвокат сообщил, что судебное заседание состоится во вторник.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси в ходе спецоперации задержаны 6 граждан Украины и 1 гражданин Грузии, они прибыли в страну 27 ноября, и сейчас выясняются цели их визита. Во время задержания, по сообщению МВД Грузии, были изъяты пистолеты «Берета» и «Макаров», автоматическое ручное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины подтвердил задержание 6 граждан Украины в Тбилиси, им уже назначены адвокаты.

Отметим, советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил на своей странице в Facebook, что нардеп Семен Семенченко якобы находился в Грузии, представляясь заместителем председателя оборонного комитета ВР и используя дипломатический паспорт.
ForUm

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