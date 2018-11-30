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Из-за блокирования пунктов пропуска Волынской, Закарпатской и Львовской таможен владельцами транспортных средств на иностранной регистрации государственный бюджет ежедневно в среднем терял около 45 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Львиная доля потерь пришлась на Львовскую таможню – 30 млн грн. Если, например, 20 ноября среднедневные отчисления от этих трех таможен составляли 189 млн грн, то уже 27 ноября показатель составил 145 млн грн», - говорится в сообщении.

Напомним, новые правила ввоза автомобилей на «еврономерах» вступили в силу 25 ноября. В тот же день начались массовые протесты, которые продолжались более двух суток. 27 ноября частично пункты пропуска были разблокированы. Сейчас все работают в штатном режиме.
ForUm

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