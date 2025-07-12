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Полiтика

Зеленський розповів, що він прагне миру, на відміну від брехуна й убивці Путіна

Зеленський розповів, що він прагне миру, на відміну від брехуна й убивці Путіна

Ватажок рашистів Владімір Путін багато брехав під час особистої зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у фільмові BBC "Зеленський. Його історія".

На питання журналіста стосовно того, що Зеленський думає про психологію Путіна та про те, що в нього в голові, український лідер відповів, що свого часу мав з ним довгу зустріч.

"У мене була зустріч із ним. Довга зустріч. У грудні 2019 року у Франції. Але річ не в тому. Він не людина у сенсі людяности. Не про це. Він як… Знаєте, він просто робить свою роботу. Без емоцій. Знаєте, як убивця. Так. Це просто робота", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що Путін під час розмови дуже багато брехав.

"Для мене моя робота - це частина мого життя, я справді люблю Україну, я хочу миру, я хочу, щоб люди пам'ятали цей період часу та поважали мене. Ось і все. Але це лише частина мого життя. А для Путіна це війна і його життя", - додав президент України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

фільмВолодимир ЗеленськийВладімір Путін
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