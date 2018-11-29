Президент США Дональд Трамп примет окончательное решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на аргентинском саммите G20 после того, как получит от своей команды национальной безопасности полный отчет по агрессии РФ в Черном море.

Трамп задался вопросом о том, предупреждала ли Украина РФ о своем проходе через Керченский пролив.

В интервью New York Post глава Белого дома поинтересовался, было ли предупреждение со стороны Киева. Трамп предположил, что у России и Украины должна быть некая система взаимодействия в Черном море, сообщает УНИАН.

Также Трамп заявил, что примет окончательное решение о встречи с Путиным на аргентинском саммите G20 после того, как получит от своей команды национальной безопасности полный отчет по агрессии России в Черном море.

Напомним, Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков в Азовском море.