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Президент США Дональд Трамп примет окончательное решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на аргентинском саммите G20 после того, как получит от своей  команды национальной безопасности полный отчет по агрессии РФ в Черном море.

Трамп задался вопросом о том, предупреждала ли Украина РФ о своем проходе через Керченский пролив.

В интервью New York Post глава Белого дома поинтересовался, было ли предупреждение со стороны Киева. Трамп предположил, что у России и Украины должна быть некая система взаимодействия в Черном море, сообщает УНИАН.

Также Трамп заявил, что примет окончательное решение о встречи с Путиным на аргентинском саммите G20 после того, как получит от своей  команды национальной безопасности полный отчет по агрессии России в Черном море.

Напомним, Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков в Азовском море. 
ForUm

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