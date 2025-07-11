Черговий ляпас радикальним лівим божевільним: Трамп з'явився в образі Супермена

Білий дім у п’ятницю, 11 липня, оприлюднив зображення президента США Дональда Трампа в образі Супермена.

Відповідний пост з’явився в офіційному акаунті Білого дому у соцмережі Х.

"Символ надії. Правда. Справедливість. Американський шлях. Супермен Трамп”, — йдеться у дописі.

У травні штучно згенерований ШІ портрет Трампа в образі Папи Римського з'явився в його акаунті у Truth Social, а згодом і на офіційній сторінці Білого дому в Instagram. Трамп тоді сказав, що "католики були в захваті".

Перед тим у соцмережах Білого дому виклали зображення Дональда Трампа у образі джедая із фільму "Зоряні війні". Зображення опублікували невдовзі після того, як Трамп оголосив про плани знову відкрити та розширити в'язницю Алькатрас, яка була закрита понад 60 років.

У дописі, де зображено пана Трампа як лідера боротьби з "небезпечними в'язнями" у стилі "Зоряних війн", написано: "З Днем Незалежности всіх, включаючи радикальних лівих божевільних".