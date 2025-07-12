Українські правоохоронці до цих пір не можуть розслідувати смерть британського добровольця

Українські правоохоронці досі розслідують смерть військового Міжнародного легіону у складі української армії Джордана Чедвіка. Його знайшли мертвим у водосховищі Краматорська на Донеччині ще в червні 2023 року.

Про це пише Telegraph.

На війну в Україну 31-річний Чедвік — колишній військовий Шотландської гвардії — вирушив у жовтні 2022 року. До того він жив у важких умовах, розбиваючи табори у лісі й харчуючись у безплатних їдальнях.

Чоловіка описували як привітного, але відлюдькуватого. Він мав недостатню вагу через важкі умови, у яких жив, але, попри це, зрештою таки поїхав в Україну, де вступив до штурмової групи 50/50 Міжнародного легіону — підрозділ, що складався з кількох десятків переважно британських та американських бійців.

Однак у червні 2023 року його знайшли мертвим у водосховищі за межами міста Краматорськ. Місцеві рибалки виявили його в заростях очерету недалеко від берега. На той час тіло Чедвіка пролежало у воді не більше одного-двох днів, а його руки були зав’язаними за спиною.

Після того як новина про його смерть поширилася, багато його побратимів припускали, що його взяли в полон росіяни, однак Краматорськ розташований далеко від лінії фронту.

У приватних розмовах у чатах, які цитує журналіст Telegraph, дехто з військових легіону нібито вважав, що Чедвік загинув під час ритуалу «відбору» в стилі SAS — елітного підрозділу спеціального призначення британської армії. Цей ритуал передбачав процедуру утоплення, після якого тіло скинули у водосховище, щоб створити враження, що той потонув.

В інших припущеннях ішлося про те, що утоплення здійснили не як частину ритуалу, а як покарання за крадіжку. В обох випадках винуватцем називали іншого британського добровольця, на позивний Хаггс, який раніше служив у Французькому іноземному легіоні.

Довгий час ніхто із членів 50/50, які служили із Чедвіком, не хотіли говорити із журналістами. Однак зрештою один із них, на позивний Дейв, погодився розповісти свою версію. За його словами, до смерті Чедвіка призвела бійка, яка сталася між ним і іншим членом групи, на позивний Бронко.

В одну ніч Чедвік прийшов у повному спорядженні до будинку Бронко й намагався вбити його, розповідає Дейв. Що саме стало причиною сварки, він не знає, але Чедвіка затримали й зв’язали руки за спиною.

Після цього військовий, ні ім’я Хаггс, кудись відвіз його. За день чи два його тіло знайшли у водосховищі. Після цього всі причетні до цієї історії пішли вечеряти в піцерію у Краматорську, у яку влучила російська ракета і де загинула українська письменниця Вікторія Амеліна.

Деякі з побратимів Чедвіка загинули, а інші покинули Україну. Хаггс, який нібито останній бачив загиблого британця, підтвердив, що був головним підозрюваним. За його словами, Чедвік нібито ненавидів Бронко й прийшов до нього зі зброєю. Однак, що сталося далі — він не уточнив, запевнив, що був «не останньою людиною, яка бачила Чедвіка живим».

Слідча української поліції, яка розслідувала справу смерті британця, Інна Ляхова вважає, що це було нещасним випадком, а не вбивством. Вона теж розповіла про сварку між ним й іншими солдатами.

«Він став емоційним та агресивним, тому на нього наділи пластикові кайданки. Його товариші сказали йому: “Іди геть і не повертайся”», — каже Ляхова і додає, що після цього Чедвік, ймовірно, забрів у водосховище, де помер від утоплення.

Слідів травм на ньому не виявили, однак досі невідомо, чи він зайшов у воду випадково, чи навмисно.