Апеляційний суд Парижа виправдав блогерок, які заявляли про транс-перехід Бріжит Макрон

Апеляційний суд Парижа 10 липня виправдав Наташу Рей та Амандін Рой за 18 пунктами звинувачення, яке висунула дружина президента Франції Бріжит Макрон та її брат Жан-Мішель Троньє, повідомила газета Le Monde.

У 2021 році дівчата-блогерки поширили в інтернеті інформацію про те, що перша леді Франції у молодості перенесла операцію зі зміни статі.

За окремими пунктами звинувачення апеляція ухвалила, що якщо блогери й помилялися у своїх заявах, то робили це "сумлінно", не маючи на меті когось обмовити. Жодних інших пояснень суд поки що не надав.

У 2021 році на YouTube каналі Амандін Рой вийшло чотири годинне відео, де Наташа Рей, яку французька преса називає "незалежною журналісткою", розповідала про "державний обман".

В опублікованому ролику дівчата показували фотографії Бріжит Макрон та її сім'ї та розповідали про операцію, яку пані Макрон нібито перенесла. Вони також заявили, що французька перша леді не є біологічною матір'ю своїм трьом дітям.

Теорія, згідно з якою брата першої леді Жан-Мішель Троньє не існує, а точніше він і є самою Бріжит Макрон, з'явилася, за інформацією Le Monde, ще у 2017 році.

Вона заснована на тому, що він ніколи не з'являвся у публічному просторі і що на своїх дитячих фотографіях він схожий на свою сестру Бріжит.

Однаку публічну увагу ця версія отримала саме з подачі Наташі Рей та Аманди Рой - особливо, як пише Le Monde, у США.

У першій інстанції суду у вересні 2024 року суд визнав Наташу Рей та Амандін Рой винними і засудив до штрафу 500 євро, а також виплати моральної компенсації у розмірі 8 000 євро Бріжит Макрон та 5 000 євро її брату Жану-Мішелю.

Адвокат дружини французького президента Жан Еночі заявив журналістам, що його підзахисні не погоджуються з рішенням апеляції.