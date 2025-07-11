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Неочікуваний крок: Трамп вперше дає безоплатно зброю Україні без Конгресу

Неочікуваний крок: Трамп вперше дає безоплатно зброю Україні без Конгресу

Президент США Дональд Трамп готується ухвалити перший пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в адміністрації.

Допомога буде надана за програмою Presidential Drawdown Authority (PDA), що дозволяє передавати зброю безоплатно без погодження з Конгресом. Рішення може бути ухвалене вже сьогодні під час засідання адміністрації.

«Президент може схвалити передачу пакету самостійно — це повністю в його повноваженнях», — зазначають джерела Reuters.

Це буде перший пакет для України особисто від нього, а не Байдена. За даними видання, до нього увійдуть ракети-перехоплювачі Patriot, а також боєприпаси GMLRS для HIMARS. 

 За даними джерел, уся номенклатура озброєння вже розміщена на складах США в Європі. Це означає, що передача Україні може відбутися впродовж кількох днів після ухвалення рішення.

Станом на зараз у США залишилося $3,86 млрд PDA-допомоги для України.

Теги:

Дональд Трампвійськова допомога США УкраїніPDA
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