Неочікуваний крок: Трамп вперше дає безоплатно зброю Україні без Конгресу

Президент США Дональд Трамп готується ухвалити перший пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в адміністрації.

Допомога буде надана за програмою Presidential Drawdown Authority (PDA), що дозволяє передавати зброю безоплатно без погодження з Конгресом. Рішення може бути ухвалене вже сьогодні під час засідання адміністрації.

«Президент може схвалити передачу пакету самостійно — це повністю в його повноваженнях», — зазначають джерела Reuters.

Це буде перший пакет для України особисто від нього, а не Байдена. За даними видання, до нього увійдуть ракети-перехоплювачі Patriot, а також боєприпаси GMLRS для HIMARS.

За даними джерел, уся номенклатура озброєння вже розміщена на складах США в Європі. Це означає, що передача Україні може відбутися впродовж кількох днів після ухвалення рішення.

Станом на зараз у США залишилося $3,86 млрд PDA-допомоги для України.