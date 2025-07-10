Президент США Дональд Трамп особисто очолив американський Інвестиційний фонд для відбудови України, створений у рамках ресурсної угоди.

Про це сказав міністр фінансів США Скотт Бессент, який по відеозв'язку долучився до Конференції з відновлення України у Римі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фонд створений з метою мобілізації американських компаній, ресурсів і фахівців для відновлення України.

"Завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям, економічне майбутнє України буде набагато сильнішим, ніж минуле. Інвестиційний фонд реконструкції є ключем до відкриття цього успішного майбутнього", - наголосив Бессент.

Він додав, що США працюватимуть над тим, щоб жодна особа, держава або компанія, які фінансують російську військову машину або забезпечують постачання для неї, не отримали вигоди від відбудови України.