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Спорт

Президент Фінляндії став одним із переможців спринтерського триатлону

Президент Фінляндії став одним із переможців спринтерського триатлону

Президент Фінляндії Александр Стубб таємно взяв участь у змаганнях з триатлону, використавши псевдонім.

Про це повідомляє Ilta-Sanomat, пише "Європейська правда".

Місто Йоройнен приймало традиційний триатлонний уїк-енд, і п'ятниця була днем спринтерського триатлону.

У стартовому списку спринтерського триатлону з'явилося дещо загадкове ім'я AS.

 

Чутки про участь Стубба у змаганнях, які почали ширитись, підтвердились тоді, коли фінський президент з’явився на стартовій лінії.

Стубб проплив 750 метрів, проїхав 20 кілометрів на велосипеді та пробіг п'ять кілометрів за трохи більше ніж годину. Його фінішний час 1:04:19 був достатнім для другого місця в категорії "фітнес" серед чоловіків.

Також видання зазначає, що цієї суботи син Стубба Олівер візьме участь у півмарафоні.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

триатлонФінляндія
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