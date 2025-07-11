Китай може зупинити війну, якщо захоче, – МЗС України

Китай володіє одним із найпотужніших важелів впливу на кремль і може допомогти покласти край війні росії проти України. Про це 11 липня заявив міністр закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

– Ми вважаємо, що Пекін і зараз має важелі впливу на москву. Це, мабуть, одні з найсерйозніших важелів на планеті для того, щоб закликати путіна завершити війну й відновити мир, – наголосив глава МЗС.

Тихий зазначив, що Україна розглядає КНР не лише як важливого гравця, але й як потенційного партнера Європи. З його слів, мирна й стабільна Україна є запорукою вигідної торгівлі для Китаю, зокрема з ЄС.

Київ підкреслює тиск на Путіна має бути в інтересах самого Китаю.

ForUA.com нагадує, у квітні Володимир Зеленський заявив, що СБУ отримала дані про постачання Китаєм пороху та артилерії росії, а також виробництво зброї на території рф. Пекін спростував ці звинувачення, назвавши їх "безпідставними". У травні розвідка України повідомила про щонайменше п’ять випадків постачання китайського обладнання й спецхімії на російські військові заводи.

Генсек НАТО Марк Рютте також заявляв про "масове нарощування" військового потенціалу КНР і підтримку агресії проти України. Пекін це відкинув. За даними South China Morning Post, глава МЗС Китаю Ван Ї заявив ЄС, що Пекін "не хоче поразки росії" у війні проти України.