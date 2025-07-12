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Німеччина запустила власну незалежну лінію виробництва ракет до систем Patriot

Німеччина запустила власну незалежну лінію виробництва ракет до систем Patriot

Німеччина потенційно зможе надсилати Україні ракети до систем протиповітряної оборони американського виробництва Patriot, адже нещодавно відкрила власну виробничу лінію для цих ракет.

Про це сказав керівник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг, передає hromadske.

Фройдінгу поставили запитання щодо можливості Німеччини виробляти ракети для Patriot і потім передавати їх Україні.

У відповідь німецький генерал розповів, що Німеччина вже запустила власну незалежну лінію виробництва ракет до систем Patriot. Перші постачання цих вироблених у Німеччині ракет очікують у 2026-2027 роках.

На уточнювальне запитання, чи зможе тоді Берлін без погодження зі США надати ракети Києву, Фройдінгу наголосив: «Це незалежна виробнича лінія. Тож ця нова виробнича лінія буде європейською виробничою лінією».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НімеччинаФРНппо
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