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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине, на их переговоры отведено около 2 часов, сообщает РБК.

По информации источника одной из делегаций, встреча Путина с Трампом запланирована на 14:30 GMT (16:30 по Киеву) субботы – и на нее отведено чуть более двух часов.

Эту же информацию подтверждают два источника, знакомых с графиком поездки российского президента.

Reuters в четверг видел документ Кремля о планах на встречу Путина и Трампа 1 декабря.

В Кремле рассказали накануне, что во время переговоров в Буэнос-Айресе они будут искать пути выхода из «тупика» в отношениях и, в частности, обсудят вопросы стратегической стабильности, Сирии, Ирана и Северной Кореи.

Напомним, Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков в Азовском море. 

Позже Трамп заявил, что примет окончательное решение о встрече с Путиным после того, как получит от своей  команды национальной безопасности полный отчет по агрессии РФ в Черном море.
ForUm

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