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Суспiльство

Однією із загиблих у Чернівцях виявилася молода фармацевтка Діана Кравченко

Однією із загиблих у Чернівцях виявилася молода фармацевтка Діана Кравченко

Сьогодні під час обстрілу у Чернівцях загинула 26-річна Діана Кравченко. Про це повідомила її колега Валентина Йовенко.

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вночі, 12 липня, внаслідок ворожої атаки рф, трагічно загинула наша колега – Кравченко Діана Русланівна, завідувачка аптеки «Аптека оптових ц..», Чернівці 3.

Діана народилася 27 липня 1999 року, їй було лише 26 років. Вона була щирою, чуйною людиною та справжнім професіоналом, завжди готовою допомогти як колегам, так і відвідувачам аптеки.

Ми щиро співчуваємо родині, близьким та всім, хто знав Діану, і розділяємо їхній біль та скорботу. Нехай світла пам’ять про неї завжди живе у наших серцях», - йдеться у дописі.

 Автор: Богдан Моримух

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