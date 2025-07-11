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Спорт

Відому в Індії тенісистку застрелив власний батько

Відому в Індії тенісистку застрелив власний батько

Індійську тенісистку Радхіку Ядав застрелив власний батько Діпак Ядав у їхньому будинку в Гургаоні, повідомляє ESPN.

Ядав було 25 років. Вона виступала на рівні ITF, а останні кілька років працювала тренером у своїй академії в Гургаоні. Поліція вважає, що мотивом злочину могла стати саме її успішність у роботі.

"Він був засмучений через глузування місцевих жителів з приводу доходів його доньки. Його турбували їхні зауваження - вони постійно говорили, що той живе на її гроші і занадто залежить від цього. Він кілька разів просив її припинити роботу в академії, але вона відмовилася. Він більше не міг цього терпіти", - розповів інспектор поліції Вінод Кумар.

Найкращою позицією Ядав у рейтингу ITF було 1999-е місце у березні 2024 року.

Радхіка Ядав

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

тенісІндіяНовини спорту
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