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Війна

Повітряні Сили ЗСУ продемонстрували роботу комплексу Skynex по ворожих дронах

Повітряні Сили ЗСУ продемонстрували роботу комплексу Skynex по ворожих дронах

Повітряні Сили ЗСУ показали роботу зенітного артилерійського комплексу Skynex компанії Rheinmetal по російських ударних БпЛА.

Відповідне відео Повітряні Сили оприлюднили у соцмережах.

“Зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall на службі в Повітряних Силах показує бездоганні результати із знищення ворожих ударних БпЛА”, — йдеться в описі до відео.

Військові не уточнювали час і місце, однак відзначили продуктивну роботу 35-мм автоматизованої зенітної гармати на захисті українського неба.

Skynex — зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall Air Defence. Skynex є мережевою системою протиповітряної оборони з відкритою архітектурою, головним озброєнням якої є дистанційно керовані автоматизовані 35-міліметрові зенітні гармати Oerlikon Revolver Gun Mk3. Ці гармати мають ефективну дальність стрільби близько 4000 метрів і здатні уражати не лише “традиційні” повітряні цілі такі як літаки та вертольоти, а й дрони, артилерійські снаряди, мінометні міни та високоточні снаряди.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУппо
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