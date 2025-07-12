Повітряні Сили ЗСУ продемонстрували роботу комплексу Skynex по ворожих дронах

Повітряні Сили ЗСУ показали роботу зенітного артилерійського комплексу Skynex компанії Rheinmetal по російських ударних БпЛА.

Відповідне відео Повітряні Сили оприлюднили у соцмережах.

“Зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall на службі в Повітряних Силах показує бездоганні результати із знищення ворожих ударних БпЛА”, — йдеться в описі до відео.

Військові не уточнювали час і місце, однак відзначили продуктивну роботу 35-мм автоматизованої зенітної гармати на захисті українського неба.

Skynex — зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall Air Defence. Skynex є мережевою системою протиповітряної оборони з відкритою архітектурою, головним озброєнням якої є дистанційно керовані автоматизовані 35-міліметрові зенітні гармати Oerlikon Revolver Gun Mk3. Ці гармати мають ефективну дальність стрільби близько 4000 метрів і здатні уражати не лише “традиційні” повітряні цілі такі як літаки та вертольоти, а й дрони, артилерійські снаряди, мінометні міни та високоточні снаряди.