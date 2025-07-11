У Бразилія масові протести проти тарифної політики США: спалили прапор та опудало Трампа

У Сан-Паулу (Бразилія) спалахнули масові протести проти тарифної політики президента США Дональда Трампа. Демонстранти не лише вийшли на вулиці, а й публічно спалили американський прапор та опудало Трампа.

Причина - рішення Трампа запровадити нові 50% мита на бразильські товари вже з 1 серпня. Це стало продовженням торговельної ескалації між США та найбільшою країною Латинської Америки. Про це повідомляє The Economic Times.

Протест почався як підтримка економічної політики президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви, але швидко переріс в антиамериканську демонстрацію. Люди скандували "Бразилія наша" та закликали уряд зайняти жорстку позицію проти торгового диктату Вашингтона.

Під час протесту мітингувальники спалили ляльку Трампа та прапор США як символ "економічного гноблення".

Обурення викликали не лише мита, а й заява Трампа на підтримку екс-президента Жаїра Болсонару, якого він назвав жертвою "полювання на відьом".

У відповідь президент Лула пригрозив запровадити аналогічні 50% мита на американські товари та викликав посла США для пояснень.

Конфлікт загрожує перерости у торговельну війну, яка може вплинути на світові ринки.