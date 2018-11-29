Правительство Германии отклонило призыв Украины направить военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт, пишет DW.

«Правительство ФРГ отклонило призыв украинского посла усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море», - сказал Зайберт.

По его словам, «в настоящее время самое главное - сдержанность и диалог». В свою очередь, представитель немецкого МИД отметил, что «отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется», поскольку Германия добивается «от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации».

Напомним, представитель МИД ФРГ заявил, что правительство Германии не определилось в вопросе новых санкций в отношении России.

По его словам, дебаты о введении подобных штрафных мер в связи с керченским кризисом являются «несколько поспешными», а «санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности».

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что Германия и Франция не поддерживают введение новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива.