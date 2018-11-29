Правительство Германии не определилось в вопросе новых санкций в отношении России из-за агрессии против Украины в Керченском проливе, заявил в среду, 28 ноября, представитель МИД ФРГ, сообщает DW.

По его словам, дебаты о введении подобных штрафных мер в связи с керченским кризисом являются «несколько поспешными», а «санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности».

В свою очередь пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт указал, что введение новых санкций против Кремля возможно лишь при одобрении их всеми странами ЕС. Для этого сначала нужно провести переговоры со всеми партнерами в Евросоюзе, и Зайберт, по его словам, не собирается предсказывать их возможный результат. При этом он напомнил, что ЕС продлил действующие санкции в отношении России до 31 января 2019 года.

Правительство ФРГ отклонило призыв украинского посла усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море, сказал Зайберт. По его словам, «в настоящее время самое главное - сдержанность и диалог». В свою очередь, представитель немецкого МИД отметил, что «отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется», поскольку Германия добивается «от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации».

Зайберт призвал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные в Черном море суда. Он также раскритиковал Россию, поскольку, с немецкой точки зрения, нет оправдания использованию ею военной силы в данном случае. Германия поддерживает «территориальную целостность Украины и ее полный суверенитет», в том числе и «права на судоходство в Керченском проливе», - отметил пресс-секретарь правительства ФРГ.

Напомним, ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что Германия и Франция не поддерживают введение новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива.