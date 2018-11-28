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Министерство иностранных дел проинформировало о захвате РФ украинских кораблей и моряков арбитражный суд, рассматривающий спор между Украиной и Российской Федерацией о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты.

«Своими действиями Россия фактически закрыла Керченский пролив для всех судов. Украина и другие прибрежные государства Черного моря, включая Европейский Союз и Турцию, решительно осудили такие действия и призывают Российскую Федерацию обеспечить свободу прохода через Керченский пролив», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что последние действия, включая и обстрел и захват украинских кораблей свидетельствуют о сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России, создание препятствий для судоходства, неоправданно длительные остановки судов под флагами Украины и третьих стран, что повлекло значительные экономические потери. «Обращает на себя внимание, что объектом таких неоправданных остановок стали только суда, следующие в украинские порты, суда, которые двигались в российские порты в Азовском море, не подвергались подобным ограничениям», – заявили в ведомстве.

Украина заявила протест против действий России, довела их до сведения своих союзников и путем обращения в арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с применением всех имеющихся правовых средств.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. 

Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по права человека с просьбой обеспечить освобождение захваченных в плен Россией украинских моряков согласно правилу 39. 
ForUm

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