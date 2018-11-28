Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по права человека с просьбой обеспечить освобождение захваченных в плен Россией украинских моряков согласно правилу 39. Об этом заявил глава Минюста Павел Петренко во время заседания Кабмина, передает 112 Украина.

«Мы обратились от имени правительства к ЕСПЧ с требованием применить 39-е правило, это немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан на территории РФ», - сообщил он.

Он уточнил, что согласно нормам международного права украинские моряки являются военнопленными, а потому к ним не могут быть применены нормы российского уголовного права.

Также министр подчеркнул необходимость выделения военнопленным и их семьям финансовой помощи.

«Я думаю, что нам надо безотлагательно, буквально в течение нескольких дней, принять решение по обеспечению финансирования расходов на адвокатов, которые нужны семьям, которые представляют интересы наших военных на территории оккупанта. Со своей стороны мы, как Министерство юстиции, будем оказывать и бесплатную помощь и при необходимости найдем людей, которые так же будут помогать нашим ребятам в этой ситуации», - заявил Петренко.

Как сообщал ForUm, 27 ноября подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных украинских военных моряков. Под арест были помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокряк. Кроме того, суд в Керчи арестовал троих раненых украинцев – Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку.

Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.