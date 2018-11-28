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Посольство США рекомендует своим гражданам пересмотреть путешествия в области Украины, в которых введено военное положение, и избегать демонстраций. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Посольство все еще оценивает, как военное положение может повлиять на эти регионы. В частности, граждан США предупредили об усиленном присутствии полиции, неожиданных перекрытиях улиц, ограничениях и обысках.

Гражданам США рекомендуют воздержаться от посещения митингов, следить за новостями в СМИ и не нарушать законы военного положения.

Также рекомендуется зарегистрировать свои контактные данные в программе Smart Traveller Program (STEP), чтобы получать обновленную информацию.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

 
ForUm

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