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В Раховском районе Закарпатской области при попытке дачи взятки пограничнику задержан председатель сельсовета, подозреваемый в причастности к смерти начальника отдела пограничной службы «Деловое» Вадима Березенского. 

Предварительно установлено, что задержанный тесно контактировал с группировкой, чьи действия привели к смерти Березенского. Кроме того, ему могла принадлежала часть табачных изделий, задержанных в тот день.

Он был задержан в момент передачи военнослужащему отдела пограничной службы «Деловое» 500 долларов. За указанную сумму 48-летний житель Раховского района Закарпатья ожидал разрешения от пограничного наряда на незаконное перемещение через реку Тиса, по которой проходит государственная граница, партии табачных изделий в Румынию.

Мероприятия по разоблачению взяткодателя проводились в рамках уголовного производства, начатого по заявлению военнослужащего пограничного отряда по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного Кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Напомним, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранном регистрации сбили начальника пограничного отдела «Деловое» Вадима Березенского, военнослужащий находился в тяжелом состоянии в коме.

17 ноября Березенский скончался от полученных травм.

Суд арестовал подозреваемого в наезде на пограничника.

 
ForUm

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