Масштабну схему контрабанди бурштину у ЄС викрили в Україні

Працівники ДБР викрили схему контрабанди незаконно видобутого українського бурштину, яку маскували під експорт раніше ввезеного товару з однієї з країн ЄС.

З квітня по червень 2026 року до однієї з азійських країн було експортовано понад 4,7 тонни бурштину вартістю майже 10,8 млн. грн., повідомляє ДБР.

Схему організував підприємець з Рівненської області, який залучив свого брата та експерта Державного гемологічного центру.



Учасники групи заздалегідь виготовляли підроблені сертифікати та документи, в яких зазначали бурштин великих фракцій. Насправді за цими документами з країни ЄС до України ввозили дешевий бурштин найдрібнішої фракції — фактично пісок та пил.



Після ввезення цей товар залишали в Україні, а замість нього на експорт відправляли цінніші великі фракції незаконно видобутого українського бурштину. На митниці подавали документи на імпортований товар, створюючи видимість його законного походження.



Таким чином організатори надавали незаконним видобувачам послугу з вивезення бурштину до Азії. Імпорт дешевого товару та підроблені документи слугували прикриттям для контрабанди.



Усі партії проходили через один і той самий митний пост. ДБР перевіряє можливу причетність працівників митниці до цієї схеми, а також встановлює повне коло причетних до оборудки.



Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру в контрабанді товарів, вчиненій організованою групою (ч. 3 ст. 201-3 КК України). Дії організатора додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 КК України, а двох учасників — як пособництво за ч. 5 ст. 27 КК України.



До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Фото: ГБР.