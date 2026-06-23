Поліція Австралії знайшла 2,7 тонни кокаїну в підземному сховищі

Австралійська поліція вилучила 2,7 тонни кокаїну – найбільшу таку партію в історії країни. Наркотики знайшли у системі підземних сховищ на території об’єкта в Лондондеррі, на заході Сіднея. За оцінками правоохоронців, вулична вартість вилученого кокаїну становить близько 816 млн австралійських доларів. Партію виявили у п’ятницю, 19 червня, в прихованих відсіках під фальшивою підлогою трьох морських контейнерів, пише BBC.

На місці затримали двох чоловіків віком 21 і 25 років. За даними поліції, вони намагалися втекти від правоохоронців. Обом висунули обвинувачення у зберіганні комерційної кількості незаконно ввезеного наркотику, який перебуває під прикордонним контролем.

Після появи в суді в суботу, 20 червня, чоловіків залишили під вартою. У разі визнання винними їм може загрожувати довічне ув’язнення.

Поліція вважає, що кокаїн ввезли до Австралії через невелике містечко Мідж-Пойнт у Північному Квінсленді. За версією слідства, контрабанду організували за вказівкою злочинного угруповання.

Операція, у межах якої провели рейд у Лондондеррі, отримала назву Minjiang. Її розпочали у травні після того, як біля човнового спуску в Мідж-Пойнті у воді знайшли 40 кг кокаїну.

Минулого тижня поліція повідомила, що в Квінсленді та Новому Південному Уельсі у межах цього розслідування затримали й обвинувачували ще шістьох людей. Також на Соломонових Островах затримали ймовірне “материнське судно”, яке могло бути частиною схеми перевезення наркотиків.

Попри географічну віддаленість, Австралія залишається прибутковим ринком для наркоторгівлі. За даними системи моніторингу незаконних наркотиків Університету Нового Південного Уельсу, грам кокаїну в країні зазвичай коштує близько 300 австралійських доларів.

Крім того, за даними минулорічного звіту ООН про наркотики, Австралія та Нова Зеландія мають найвищі у світі показники вживання кокаїну. Командувач Федеральної поліції Австралії Стівен Джей заявив, що ця справа демонструє масштаб і наполегливість злочинних мереж.

“Ця ймовірна змова показує, наскільки організованими й рішучими є ці злочинні мережі та на які крайні кроки вони готові піти заради прибутку”, – сказав він.

За словами Джея, слідство продов6жує встановлювати походження наркотиків і всіх причетних до спроби їхнього ввезення.

“Розслідування походження наркотиків триває, і ми працюватимемо з нашими міжнародними та внутрішніми правоохоронними партнерами, щоб встановити злочинні синдикати та всіх інших, хто міг сприяти цій імовірній спробі імпорту наркотиків”, – заявив представник поліції.

Таким чином справа стала не лише найбільшим вилученням кокаїну в історії Австралії, а й частиною ширшого міжнародного розслідування контрабандної мережі.