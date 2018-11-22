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Подозреваемый в незаконном обогащении экс-руководитель Государственной фискальной службы Мирослав Продан на следующей неделе возвращается  в Киев после завершения лечения.

Об этом он заявил в Facebook.

«Врачи считают, что мое состояние позволит покинуть медицинское учреждение. Сегодня адвокаты предоставили представителям САП информацию по этому поводу. Надеюсь, что с моего возвращения не устроят шоу. В тот же день я готов появиться в САП. Я возвращаюсь, чтобы доказать свою правоту», - заявил экс-чиновник.

«Многие надеялись, что я останусь за рубежом. Ведь в таком случае и доказывать ничего не надо. Не вернулся, спрятался - подтвердил, что действительно виноват. Поэтому и была устроена эта история с повестками, подозрениями. Заказчики рассчитывали, что Продан испугается. Подумает, что после такого количества грязи и обвинений ему уже никогда не отмыться. Испугается - и не вернется. Я такого подарка людям, которые меня заказали, не сделаю. Я возвращаюсь», - написал он.

 Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану, но тот говорит, что поехал за границу для медицинского обследования.

Экс-чиновник заявил, что выехал в Германию на лечение.

По данным САП, Продан подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 по июнь 2018 в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.
ForUm

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