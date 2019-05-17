Соломенский районный суд Киева снял арест с квартир бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревался в незаконном обогащении на 89 млн гривен, но дело против него было закрыто.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Суд удовлетворил таким образом ходатайство его адвоката и снял арест с его квартиры, общей площадью 88,4 кв. м.

Также суд отменил арест двух квартир, которое Продан приобрел в браке, а именно: квартиры, общей площадью 72,1 кв. м и квартиры общей площадью 58,5 кв. м.

Адвокат ходатайствовала о снятии ареста с имущества в связи с тем, что дело против Продана закрыто из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Суд вынес свое решение 3 мая.

В суде подтвердили, что речь идет о квартирах Продана.

Напомним, по данным САП, Продан подозревался в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 по июнь 2018 в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Сообщается, что за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 млн и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их в ближайших лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

4 декабря 2018 года Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство в отношении Продана в связи с отменой уголовной ответственности за это преступление.