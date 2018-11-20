Жители Смелы не будут платить повышенную цену за газ и за услуги, которые им не предоставлялись. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Черкасскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Демагоги и популисты сеют слухи, что якобы смеляне должны платить какую-то повышенную цену за газ. Подчеркиваю абсолютно ответственно – это ложь. И это также будет находиться на моем личном контроле. Тариф был, есть и будет оставаться таким же, как по всей Украине», - заявил Порошенко.

Глава государства также обратился к новому главе Черкасской ОГА: «И еще одно мое поручение: проследите также, чтобы за тот период, когда люди сидели без отопления, им не начислялись тарифы. Люди не должны и не будут платить за услуги, которые им не предоставлялись. Чтобы никто не вздумал взыскать с людей ни копейки за непредоставленные услуги. Предупреждаю: не дай Бог! Докладывать мне по этому поводу ежедневно, пока проблема не будет решена».

Напомним, 15 ноября в Смеле начали подавать газ на первые котельные. Ранее Президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение ближайших нескольких часов включить отопление в городе.

По факту непредставления тепла в городе Смела Черкасской области открыто уголовное производство.