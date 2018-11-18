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Украина будет соответственно реагировать на угрозы со стороны России не только в Азовском, но и в Черном моря. Так на угрозы России закрыть Азовское море отреагировал министр обороны Степан Полторак, сообщает 5 канал.

«Угрозы мы такие слышали неоднократно и это связано не только с Азовским морем, а также с угрозами дойти до Киева за 2 часа, с угрозой уничтожить наши крупные города, в том числе и столицу. Я думаю, что нам нужно делать выводы. Мероприятия принимаем и готовимся реагировать, если это будет в соответствии с нашими задачами, нашими стратегиями», - подчеркнул министр обороны.

Как сообщал ForUm, в российском Совете Федерации пригрозили закрыть Азовское море украинским судам в ответ на задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.
ForUm

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