Украина будет соответственно реагировать на угрозы со стороны России не только в Азовском, но и в Черном моря. Так на угрозы России закрыть Азовское море отреагировал министр обороны Степан Полторак, сообщает 5 канал.

«Угрозы мы такие слышали неоднократно и это связано не только с Азовским морем, а также с угрозами дойти до Киева за 2 часа, с угрозой уничтожить наши крупные города, в том числе и столицу. Я думаю, что нам нужно делать выводы. Мероприятия принимаем и готовимся реагировать, если это будет в соответствии с нашими задачами, нашими стратегиями», - подчеркнул министр обороны.

Как сообщал ForUm, в российском Совете Федерации пригрозили закрыть Азовское море украинским судам в ответ на задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.