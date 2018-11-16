Член комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.

Таким образом сенатор прокомментировал задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.

«Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российских судах или судах иностранных государств – и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма.

Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», - написал он в Facebook.

Сенатор утверждает, что «по сути Украина сама реально разрывает соглашении об Азовском море, от которого только она и пострадает».