Украина арестовала 15 судов, которые заходили в порты аннексированного Крыма. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Если они (суда) попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы предпринимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, прибывая в порты Крыма», – пояснил Слободян.

Он добавил, что в порты аннексированного Крыма зашли более 940 иностранных судов, однако значительная часть из них российские, обслуживающие закрытые порты.

«Иностранных судов, которые заходят в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции. Судовладельцы, которые волнуются за свою репутацию, не спешат принимать приглашения от местных оккупационных властей», – отметил спикер ГПСУ.

Напомним, морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыты на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30.04.2014 № 578-р («Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта») и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г. № 255 («О закрытии морских портов»).

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь, рассматривается как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.