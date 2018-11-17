В ночь на 17 ноября в Смеле подключили все котельные, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Город с теплогенерацией. 29 часов с момента команды на запуск. Запустили все! Даже самую большую и самую тяжелую котельную №25!» - написал он в Facebook.

Обычный запуск требует пять дней. Утром в домах должен быть обычный температурный режим. Просьба к главам ОСМД - проверить допуск теплоносителя в дома, добавил вице-премьер.

Напомним, 15 ноября в Смеле начали подавать газ на первые котельные. Ранее сегодня Президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение ближайших нескольких часов включить отопление в Смеле Черкасской области.