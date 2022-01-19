Прокуроры Черкасской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по факту государственной измены в пользу государства-агрессора (ч. 1 ст. 111 УК Украины), сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, обвиняемый по заданию представителя разведывательного органа РФ собирал сведения, составляющие государственную тайну, в частности информацию о количестве и месте нахождения боевых припасов на территории одной из воинских частей Черкасской области. Он был разоблачен и задержан в момент фотографирования секретных документов. С июля 2021 года лицо находится в условиях следственного изолятора.

По информации, переданной спецслужбам государства-агрессора, мужчина получил аванс в размере 500 долл. США и планировал получить значительное денежное вознаграждение.

Операция по разоблачению была проведена прокурорами совместно со следователями и оперативными работниками Управления СБУ в Черкасской области.