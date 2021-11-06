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На Черкасчине в селе Побойная освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Богородицы.

Фото: Уманская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia-uman.org.ua, чин освящения совершил митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

Митрополит Пантелеимон поздравил всех с важным и радостным событием в жизни прихода, а также вручил благотворителям церковные ордена и архиерейские грамоты.

Как сообщалось, на Буковине в селе Добрыновцы Свято-Николаевская община Украинской Православной Церкви построит новый храм, вместо захваченного ПЦУ. Чин закладки камня под новую церковь совершил епископ Хотинский Вениамин.
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