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Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуард Кругляк заявил, что за ситуацию в городе Смела должна отвечать местная власть, которая допустила, что люди остались без отопления.

Об этом он заявил в эфире «Прямого».

«В Смелу в 2010 году, решением сессии городского совета, зашла компания «СмелаЭнергоИнвест», которая пользовалась котельными и оборудованием территориальной общины. Они видимо некачественно оказывали услуги и деньги шли куда непонятно. Если в городе с 2010 года от депутатов не было надзора за этой компанией, которая нанесла ущерб на 85,5 млн. Поэтому по закону за эти долги отвечает как компания так и власть», - заявил он.

Чиновник сообщил, что эту компанию разыскивают, но отвечать за эти долги должна власть, которая их не контролировала.

«Не жители, а именно власть. Государство предложило выход и предлагает кредит в 25 млн. От Смелы никто не требовал предоплаты. И когда жителям говорят, что они должны что-то платить, это не так. Это единственный город в стране, в котором в феврале месяце счета за отопление жителям вообще не выставлялись», - добавил он.

Напомним, накануне, 15 ноября, в Смеле начали подавать газ на первые котельные. Ранее сегодня Президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение ближайших нескольких часов включить отопление в Смеле Черкасской области.
ForUm

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