В разгар энергетического кризиса в Европе Украина тратит больше газа, чем соседние страны с похожим климатом. Основные причины – устаревший жилой фонд и огромные потери в теплосетях. По оценкам правительства, абсолютное большинство домов в нашей стране нуждается в тепломодернизации. Нормам энергоэффективности не соответствуют не только хрущевки, но и даже некоторые новостройки.

В итоге украинцы фактические отапливают улицу, ведь тепло "уходит" через стены, окна и крышу. Тепломодернизация может не только до двух раз сократить суммы в платежках за отопление, но и приблизить Украину к энергетической независимости.

О том, как правильно сэкономить на коммуналке и почему тепломодернизация может помочь всей стране, читайте в материале OBOZREVATEL.

Зачем в Украине нужно утеплять дома?

В 2020 году население Украины потратило 8,15 млрд кубометров газа. При чем еще в 2017-м эта цифра была на уровне 11,2 млрд. На такую тенденцию влияет целый ряд факторов: подорожание голубого топлива, погодные условия, общее сокращение количества населения и отсутствие тепломодернизации (которая, к слову, способна сократить объемы потребления голубого топлива до двух раз).

Рассмотрим пример. Допустим, в среднем украинцы (согласно нормам потребления) тратят на отопление квадратного метра 4 кубометра газа – это примерно 32 грн по нынешним тарифам (с центральным отоплением стоимость может увеличиться до 28 грн). А вот уже в энергоэффективном доме с новым оборудованием отопление одного квадрата может обходиться в 2 (либо еще меньше) кубометра на квадрат – это уже 16 грн.

Стоит напомнить, что горячая вода, которой пользуются украинцы в своих квартирах, нагревается с помощью газа. И внедрив всего лишь программу энергоэффективности, Украина может экономить миллиарды кубометров газа в год.

В результате на отопление квартиры площадью 50 квадратов вместо 2 000 грн пришлось бы тратить около 1 000 грн. Очевидно, от этого выиграли бы не только простые украинцы, но и государство, которое могло бы экономить валюту, сократив расходы на закупку энергоресурсов.

Остается главный вопрос – а где же взять деньги на такую тепломодернизацию? На одну многоэтажку придется потратить около миллиона долларов. По словам эксперта в сфере ЖКХ Олега Попенко, если делать комплексную термомодернизацию "хрущевки", то это обойдется в 10 тысяч долларов с квартиры, что для многих жильцов просто непосильная сумма. Нет таких средств и у государства.

Недавно в Кабмине заявили, что начинают программу тепломодернизации, изменят законодательство, а в 2022 году отремонтируют 5 тысяч многоэтажек. Однако удастся ли это сделать – большой вопрос.

Как можно сократить суммы в платежках?

План Кабмина слишком амбициозный. Гораздо быстрее могла бы пройти частичная модернизация, а именно установка в домах индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

Как говорит исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, чтобы провести полную модернизацию тысяч домов, в стране должно быть налажено производство материалов и оборудования в соответствующих объемах. Также должно быть достаточно компаний с квалифицированными кадрами, которые могут брать на себя такие контракты.

"Если мы хотим получить умеренно быстрый результат, нужно максимально в домах с централизованным отоплением ставить ИТП. В межсезонье они дают 15-30% экономии сразу, за счет того, что нет перегрева. Мы предлагали ставить ИТП массово и финансировать их через теплокоммунэнерго. Сколько это будет стоить – сказать пока сложно, ведь за последний год цены на некоторые материалы поднялись в три раза. Но в среднем в девятиэтажке это раньше обходилось от 20 до 30 тысяч евро", – говорит эксперт.

Однако Павлюк уточнил, что даже если сконцентрировать внимание только на ИТП, то в Украине их можно произвести не более 1 000 в год. Тогда как всего в стране насчитывается около 80 тысяч домов, которые подключены к системе централизованного отопления. Допустим, что в 10 тысячах многоэтажек уже стоят такие системы, все равно с нынешними способностями Украины уйдет около 70 лет, чтобы покрыть весь спрос.

Окупаемость одного ИТП составляет 2-3 года, а предполагаемая экономия – до 40% тепла в расчете на квартиру, считает Попенко (Павлюк озвучивает оценки до 30%). Кроме того, можно утеплить трубы отопления и горячей воды в подвальных помещениях. Это уменьшит потери тепла еще до 10%.

Если в доме вертикальная разводка тепла, можно установить индивидуальное поквартирное распределение. Тогда каждый сможет регулировать поставки тепла в свою квартиру. Если сейчас киевляне платят 38 грн за отапливаемый квадрат квартиры, то с системой распределения можно платить до 10 грн.

В целом же вопрос утепления домов в первую очередь интересует самих собственников такого жилья. И если возможности провести полную термомодернизацию нет, можно начать хотя бы с установки тепловых счетчиков и ИТП.