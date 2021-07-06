Этой осенью в Киеве и в ряде украинских городов тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30-40%. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что с мая текущего года правительство Украины отменило действие положения о ПСО - специальные обязанности закупки газа для теплоснабжающих, что возлагались на НАК «Нафтогаз» и учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению. В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. Так, НАК «Нафтогаз» предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%. Страна будет иметь чрезвычайные трудности с началом и прохождением отопительного сезона.

Он отметил, что городские власти Киева призывают к совместному решению проблемы.

«Раньше для теплоснабжающих предприятий действовали специальные условия закупки газа, которые учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению. Теперь осуществление оплаты после того, как предприятие использовало природный газ отменено, что создает критическую ситуацию с расчетами за газ на фоне отсутствия оборотных средств в ТКЭ. Наряду с высокой ценой на газ, это создает реальную угрозу для начала и прохождения отопительного сезона», - пояснил Пантелеев.

По словам заместителя председателя КГГА, в этот чрезвычайно тяжелый и для теплоснабжающих и для потребителей период, целесообразным было бы использовать на нужды производства тепловой энергии для населения значительно более дешевый газ собственной добычи.

«Мы обратились с письмом к правительству Украины, где предлагаем на период колебаний рыночных цен на природный газ проработать возможность определения газа добытого АО «Украгазвидобування» (который является частью группы компаний «Нафтогаз Украины») природным газом социального назначения. Ведь его себестоимость составляет не более 4000 грн за 1000 куб. м. Это позволит не только стабилизировать ситуацию с расчетами, своевременно и в полном объеме приобрести газ для старта отопительного сезона, но избежать повышения тарифов на горячую воду и отопление, к чему сейчас вынуждены готовиться большинство украинских городов», - отметил Пантелеев.

Например, коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» работает по ценам, установленным еще в 2019 году. За этот период:

- стоимость природного газа для населения выросла на 15%, для категорий «учреждения», «религиозные организации» и «прочие потребители» - на 79%;

- произошло повышение тарифа на услуги по распределению природного газа (согласно постановлению НКРЕКП от 30.12.2020 № 2773) - на 10%;

- повысилась цена электроэнергии на 42%;

- выросла стоимость производства тепловой энергии на ТЭЦ на 10%;

- в тариф включены расходы, связанные с приобретением и оснащением зданий счетчиками тепла и горячей воды в размере более 233 млн грн соответственно до вступления в силу положений закона Украины № 1060-IX.

При таких условиях «Киевтеплоэнерго» вынуждено изменить тарифы на тепло уже с 1 октября. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла может составлять от 2151,77 до 2433,90 грн, в зависимости от типа присоединения дома.

Осознавая этот риск и возможную значительную финансовую нагрузку на киевлян уже этой зимой из-за стоимости тепла и горячей воды, столица вводит так называемый рекомендованный авансовый платеж - 10 грн/кв. м. Его можно платить уже с июля, и это будет определенным накоплением, чтобы уменьшить плату за отопление зимой.

Ранее коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ, при этом в платежке за июнь у киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.