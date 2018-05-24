Участники Объединенной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Следователи опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Так, в Украине на 3 года заблокирована работа информагентства РИА Новости Украина.

Также Украина наложила санкции сроком на три года на электронную платежную систему WebMoney (общество с ограниченной ответственностью «Вебмани.Ру»).

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0% годовых.

Президент Украины Петро Порошенко открыл новый Бескидский железнодорожный тоннель.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Администрация Президента отрицает, что первая встреча Президента Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа была организована за деньги и готова судиться с британской телерадиокомпанией BBC при отказе опровергнуть ее.

В отношении украинских рыбаков, задержанных в Азовском море 10 мая, возбуждены уголовные дела о браконьерстве, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В КНДР взорвали три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери.

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, подала в Конституционный суд жалобу на продление своего ареста.

Хакеры заразили минимум пятьсот тысяч роутеров и устройств хранения данных в десятках стран всего мира для проведения в следующем месяце кибератаки против Украины.

Из пиратского плена освобождены шестеро украинских моряков.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 22-летний командир отделения снайперов 24-й отдельной механизированной бригады Богдан Коломиец.

Денежные обязательства ПАО «Киевэнерго» и их дальнейшая судьба не должны влиять на вопросы поставки природного газа и жизнеобеспечения Киева. Соответствующая позиция властей города зафиксирована в принятом решении «О вопросах задолженности перед ОАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

В Торецке из-за обстрелов повреждены две больницы.

Во всех учебных заведениях Киева будет усилена охрана и меры безопасности.

В Киеве на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского завершился финальный матч женской Лиги чемпионов, в котором французский «Лион» со счетом 4:1 обыграл немецкий «Вольфсбург».