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В Украине на 3 года заблокирована работа информагентства РИА Новости Украина.

Об этом говорится в указе Президента Украины «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Украина обязала интернет-провайдеров заблокировать доступ к интернет-ресурсу rian.com.ua.

Так, в рамках санкций будут заблокированы активы агентства – вступит в действие временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Также в связи с санкциями вступают в действие ограничения или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования; запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10% и более уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность.

Кроме того, СНБО заблокировал ряд телекомпаний РФ,  в частности «НТВ», «РТР-Планета», «Россия-24».

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.

 
ForUm

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