Следователи опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук», которая затем сбила самолет рейса МН17, сообщает «Украинская правда».

Видео было презентовано на пресс-конференции международной cовместной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса МН17.

Реконструировать точный маршрут следования помогли полученные в распоряжение следователей фото и видео и их сравнение с изображениями в сервисе Google Street View. А идентифицировать «Бук» стало возможным благодаря кадрам, на которых четко видны цифры бортового номера, пятно на гусеницах, отметки центра тяжести и уникальные особенности конструкции.

Показанные на видео фотографии свидетельствуют, что самоходная огневая установка ЗРК «Бук», сбившая самолет рейса МН17 над Донбассом, изначально была расположена в России - в 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

23 июня 2014 года она в составе колонны военной техники отправилась в южном направлении. Вместе с ней ехали еще 5 «Буков».

В этот день колонна впервые попала на видео. Она находилась на трассе Р298 и двигалась в направлении села Никольское.

В следующий раз колонна была снята южнее, в населенном пункте Троицкий. Техника мешала движению гражданского транспорта, поэтому в соцсетях опубликовали множество ее фото и видео. На кадрах видны номера машин, которые позволили их идентифицировать.

Затем колонну фиксировали в Старом Осколе, неподалеку от Незнамово, когда она двигалась по трассе Р188, потом - в Городище. За это время военная техника прошла уже примерно 175 км.

Позднее колонну засняли в районе сел Расховец и Алексеевка.

Также есть видео конвоя в момент, когда он находился в 25 км от украинской границы.

Сообщается, что «Бук» также неоднократно фиксировали на фото и видео 17 и 18 июля 2014 года во время его транспортировки по территории Украины.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.