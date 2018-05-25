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Вечером 24 мая в центре Черкасс убит депутат областного совета от ВО «Батькивщина», экс-заместитель городского головы Сергей Гура, сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что ЧП произошло во время нападения на офис политика.

«В «Батькивщине» ошеломлены новостью из Черкасс. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего однопартийца. В то же время мы обращаемся в полицию с требованием тщательного и объективного расследования убийства депутата», – говорится в ообщении.

В то же время в департаменте коммуникации Национальной полиции сообщили, что около 18:00 в полицию Черкасс поступило сообщение о вооруженном нападении на помещение одного из местных всеукраинских объединений. Согласно полученным данным, в здание по улице Крещатик ворвался человек, в руках которого был пистолет и граната.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, злоумышленник закрылся внутри, не выдвигал никаких требований. Полиция оцепила район. Была введена в действие специальная полицейская операция «Заложник». Ближайшее спецподразделение «КОРД» из Кропивницкого было поднято по тревоге и направлено в Черкассы.

«Услышав звуки выстрелов в помещении, руководители операции приняли решение о проведении активных действий. Начальник полиции Черкасской предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении. Приблизившись к входной двери, где находился вооруженный преступник, он с помощью спецподразделения задержал правонарушителя», - сообщил Князев.

В то же время председатель Нацполиции отметил грамотность действий правоохранителей, поскольку во время осмотра помещения полицейские обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1. «Если бы она не была своевременно обнаружена, то те сотрудники полиции, которые проникли в помещение, погибли бы или получили тяжелые телесные повреждения», – отметил он.

Задержанный правоохранителями злоумышленник сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем. «Обстоятельства, мотивы, а также то, что побудило указанного гражданина совершить данное правонарушение, мы выясним в самое короткое время.

Сейчас полиция Черкасской области проводит расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство. В то же время следователи учтут фактор захвата заложников, а также дополнительный эпизод - установку «растяжки», который будет квалифицироваться как покушение на убийство сотрудников полиции», - добавил Князев.
ForUm

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