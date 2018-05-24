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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Так, в обновленные списки лиц, подпадающих под персональные специальные экономические и другие санкции Украины, внесены 1748 физических и 756 юридических лиц.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 мая 2018 года принял решение «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
ForUm

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