Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Так, в обновленные списки лиц, подпадающих под персональные специальные экономические и другие санкции Украины, внесены 1748 физических и 756 юридических лиц.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 мая 2018 года принял решение «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».