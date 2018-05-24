Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, подала в Конституционный суд жалобу на продление своего ареста.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в КСУ.

«16 мая поступила жалоба от Савченко и его адвоката», - сказал собеседник издания.

По его словам, жалоба уже была предварительно рассмотрена в секретариате, который пришел к выводу, что «она отвечает всем требованиям закона по форме».

Также эта жалоба уже распределена среди судей – определен судья-докладчик по этому вопросу.

«По сути жалобу будет рассматривать уже коллегия суда», - пояснил источник.

В жалобе Савченко просит «проверить на соответствие требованиям ч. 1 и 2 ст. 29, ст. 24, ст. 8 и ст. 3 Конституции положения ч. 5 ст. 176 Уголовного процессуального кодекса и признать эти положения такими, которые не отвечают Конституции, являются неконституционными».

Статья 176 была дополнена частью пятой 7 октября 2014. Она предусматривает, что «меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 УК».

Прогнозировать, когда может быть рассмотрение жалобы, собеседник затруднился, отметив, что сначала судья-докладчик в течение 20 дней со дня распределения на него жалобы изучает документ, затем докладывает на коллегии. А коллегия решает, открывать ли производство по этой жалобе.

Собеседник также добавил, что судья-докладчик вправе просить о продлении сроков изучения жалобы – здесь конкретных сроков нет.

«А когда производство будет открыто, тогда судьи определяются с формой рассмотрения (письменное или устное рассмотрение, - ред.), и когда начнется рассмотрение, то можно будет говорить о сроках вынесения решения», - пояснил собеседник.

Как сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения Савченко в виде содержания под стражей без залога на два месяца, до 13 июля.