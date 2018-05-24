Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.
Правление Нацбанка считает, что при реализации предположений базового сценария текущие монетарные условия достаточно жесткие, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной.
В то же время, в случае усиления рисков для снижения инфляции и макрофинансовой стабильности, в том числе из-за отсутствия прогресса в проведении структурных реформ и доступа к соответствующему официальному финансированию, Национальный банк может повысить учетную ставку до уровня, необходимого для возвращения инфляции к установленным среднесрочным целям.
Напомним, 12 апреля правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0% годовых.
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